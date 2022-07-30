До Новокузнецка докатилась волна мощного землетрясения в Тыве

Отголоски сильного землетрясения, произошедшего вчера вечером в Тыве, вызвали небольшие колебания почвы в Новокузнецке. Об этом сообщили в управление по защите населения и территории.

Сейсмособытие случилось в Тыве в 20.01, сила колебаний составила 6,4 магнитуды. Слабые толчки ощутили и жители Новокузнецка. Управление по защите населения и территории города обратилось к гражданам с просьбой не паниковать и сохранять спокойствие, а при повторных толчках - покинуть помещение.

В СГК Новокузнецка сообщили, что в связи с землетрясением была проведена проверка оборудования, всех зданий и сооружений. В итоге никаких нарушений выявлено не было. На подачу электроэнергии и горячей воды потребителям сейсмическое событие влияния не оказало.