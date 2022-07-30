В полиции прокомментировали драку школьниц в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Киселевске полицейские организовали проверку после драки школьниц, которая попала на видео. Подробности инцидента сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором несколько девочек-подростков избивают ровесницу. В полиции пояснили, что инцидент произошел еще 22 июня, при этом в полицию сообщений о данном происшествии не поступало.

После публикации видео правоохранители установили и опросили всех участниц конфликта. Ими оказались шесть школьниц 13-14 лет. Изначально поссорились две девушки: в переписке одна требовала от другой прекратить общение с общим знакомым, но та отказала. 13-летняя школьница решила проучить оппонентку и попросила помочь в этом четырех своих подруг. Вместе они встретились с девушкой и побили ее. Пострадавшая никому о случившемся не рассказала, в больницу не обратилась.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Школьниц, спровоцировавших конфликт, поставят на профилактический учет в полиции, а отношении их родителей уже составлены административные протоколы.