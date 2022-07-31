В Кузбассе задержали работника предприятия, обворовавшего своего работодателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске полицейские задержали работника предприятия, обворовавшего своего работодателя. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что сумма причиненного ущерба составила более 43 тысяч рублей. С территории предприятия были похищены деньги и металлолом.

В ведомстве рассказали, что ночью неизвестный проник на территорию предприятия, специализирующегося на продаже комбикорма, похитил деньги из помещения, а также латунные краны, которые предназначались для сдачи в металлолом. Полицейским сторож сказал, что никого не видел, так как ночью спал. Правоохранители выяснили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу с прежнего места работы. Работник признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Жителю грозит до пяти лет лишения свободы.