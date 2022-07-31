В Кемерове изменится движение на Соборной улице

Фото: Telegram/Илья Середюк.

В Кемерове 31 июля специалисты Центра организации дорожного движения устанавливают дорожные знаки на Соборной улице. Об этом сообщает глава города Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Градоначальник отмечает, что теперь поворот налево на проспект Ленина при движении со стороны улицы Гагарина будет разрешен с двух полос.

Напомним, что Красноармейский мост через Искитимку закрыли для проезда, рабочие приступили к подготовке к ремонту 30 июля. К ремонту приступают с 1 августа.