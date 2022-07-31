Фото: АПК.

По поручению Сергея Цивилева в Кузбассе проводятся экологические инспекции предприятий. Администрация правительства региона сообщает, что в работу производственной площадки ПАО «Кокс» проверили министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий и представители СМИ. Им рассказали о реализованных экологических проектах и планах предприятия по снижению выбросов.

Глава региона отмечает, важно, чтобы компании стремились минимизировать воздействие на окружающую среду, устанавливали новейшее оборудование для уменьшения или очищения выбросов. Так, с 2019 года в Новокузнецке действует проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Также и Кемерово войдет в число участников с 2023 года. Все предприятия города должны разработать программу по снижению выбросов для повышения качества воздуха в городе.

Как отметили на предприятии, ПАО «Кокс» планирует включиться в реализацию проекта «Чистый воздух».