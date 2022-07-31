Фото: АПК.

Кузбассовцы проводят акции в поддержку ДНР и спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в Таштаголе прошел патриотический митинг-концерт «За Россию!». Больше 500 горожан и гостей района собрались в городском парке отдыха «Горняцкие горизонты». Жители в пгт Тяжинский прошли по центральной улице поселка с символами поддержки нашей армии - буквами «Z», «V» и российским триколором. Также творческие коллективы и солисты учреждений сферы культуры выступили на главной летней сцене поселка.

Напомним, что в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. В настоящее время на счет поступило 4 млн 956 тысяч 766 рублей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами.

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.