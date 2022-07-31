Губернатор Кузбасса: мы добились реальных результатов модернизации здравоохранения южной агломерации

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса проинспектировал ход работ по капитальному ремонту стационарного корпуса и территории Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиодиспансера им. академика Л.С. Барбараша.

Глава региона отметил, что приняли решение реставрировать исторический облик корпуса кардиодиспансера. На следующий год на его территории начнется благоустройство.

Также Сергей Цивилев дал поручение подготовить проект и на следующий год капитально отремонтировать фасад расположенной рядом с кардиодиспансером Кузбасской детской больницы имени профессора Ю.Е. Малаховского. А в 2024 году должны благоустроить территорию детской больницы.