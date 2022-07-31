Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем военно-морского флота

Фото: АПК.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех жителей региона с Днем военно-морского флота. Он передал им теплые слова пожеланий и поделился своими воспоминаниями о службе на флоте.

- Всем молодым бойцам, проходящим срочную службу, я желаю найти на флоте верных друзей, приобрести флотскую выправку и закалить характер, ведь это отличная школа жизни, через которую проходил и я. Служба на флоте стала важным этапом в моей жизни, она научила решительности и умению брать на себя ответственность в сложных ситуациях, - сказал Сергей Цивилев.

Также глава региона уверен, что как и в былые годы, флот является мощной опорой России. Губернатор поблагодарил ветеранов за годы, посвященные морю и защите страны.