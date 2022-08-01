Соцсети: в Кемерове девушка выпала из окна общежития

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове девушка выпала из окна общежития в Ленинском районе. Очевидцы разместили в соцсетях кадры с места ЧП.

По их словам, инцидент произошел в общежитии на бульваре Строителей, 19. 21-летняя девушка выпала с 7-го этажа. Знакомый с ситуацией житель сообщает, что это был несчастный случай. Девушка сидела на окне, потом она захотела залезть обратно, но соскользнула. Находившаяся в комнате подруга попыталась удержать девушку, но не справилась и та упала вниз. По словам очевидцев, пострадавшая была жива, когда ее увозили на скорой.

В комментариях пользователи пишут, что у общежития на бульваре Строителей дурная слава, это «бедовое место».