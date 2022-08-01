В Новокузнецке полицейский выстрелил в дебошира

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Ночью 31 июля в Новокузнецке полицейский выстрелил в молодого человека, который вел себя агрессивно. Пострадавшего госпитализировали.

ЧП произошло в Березовой роще. Ночью компания пьяных парней гоняла по дворам на автомобиле «Нива», молодые люди шумели и не реагировали на замечания. Местные жители вызвали полицию. С прибывшими инспекторами ГИБДД четверо дебоширов также вели себя агрессивно: кричали, ругались матом и угрожали. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что полицейские потребовали прекратить противоправные действия и сделали предупредительный выстрел, но один из мужчин не реагировал и продолжил двигаться в направлении одного из полицейских. Тогда сотрудник выстрелил ему в ногу. После этого инспекторы оказали раненому первую помощь, вызвали медиков и следственно-оперативную группу.

Сейчас по факту применения табельного оружия назначена служебная проверка. Но предварительно установлено, что действия сотрудника полиции являются правомерными.

В отношении дебоширов возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, на водителя «Нивы» составлены протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, отсутствие документов, в том числе водительских прав, нарушение правил применения ремней безопасности и отсутствие полиса автострахования.