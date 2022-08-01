Кемеровские власти прокомментировал сообщения о закрытии Красноармейского моста на 1,5 года

Фото: администрация г. Кемерово

После появления информации о ремонте Красноармейского моста через Искитимку в соцсетях начала распростятся информация о том, что мост будет закрыт на 1,5 года. Горожане поинтересовались у главы города, так ли это.

Один из пользователей спросил у мэра в телеграм-канале правда ли, что мост будет закрыт на 1,5 года (позже это сообщение было удалено).

- Это не так. Посмотрите мой пост от 27 июля. Там все сказано, - ответил Илья Середюк.

В предыдущей публикации мэр объяснял, что первый этап ремонта моста начнется 1 августа и займет 2,5 месяца - до середины октября. При этом строители будут стремиться завершить работы раньше.

В мэрии корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что контракт на выполнение ремонтных работ действительно рассчитан примерно на 1,5 года, однако мост не будет закрыт все это время. Движение будет перекрыто только на перовом этапе работ. На втором этапе ремонт будет вестись под мостом и поэтому ограничения движения не потребуется.