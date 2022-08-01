Губернатор Кузбасса рассказал о подготовке к новому учебному году

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам в связи с подготовкой к новому учебному году. По его словам, через месяц своих учеников встретят 648 школ, где будут обучаться более 300 тысяч юных кузбассовцев, в то числе 33 200 первоклассников.

- 1 сентября - это новая точка отсчета. В этот день кто-то переходит во взрослую жизнь, а кто-то начинает свои первые шаги к ней. Мы должны сделать все, чтобы в этот новый для многих ребят этап жизни они вошли достойно. Очень важно, чтобы наши дети учились в комфортных условиях, чувствовали себя в безопасности, - сказал глава Кузбасса.

Он отметил, что в первую очередь обеспечивается пожарная и антитеррористическая защищенность. Также важно, чтобы дети чувствовали себя безопасно на пути в школу. Для этого в рамках объявленного Года безопасности дорожного движения рядом с образовательными учреждениями будут обустроены 435 пешеходных переходов и установлены 279 светофоров. Губернатор обратился к главам муниципалитетов и депутатам просьбой взять это под личный контроль, а неравнодушных кузбассовцев - сообщать обо всех выявленных в этой сфере недостатках.

По словам главы региона, немаловажно подготовить всех детей к школе. С 8 августа в Кузбассе начнут работу 140 школьных базаров. Чтобы поддержать те семьи, чей доход невысок, в регионе стартовала акция «Первое сентября - каждому школьнику». В этом году из регионального бюджета на помощь многодетным и малообеспеченным семьям направлено 32 миллиона рублей. Сергей Цивилев попросил руководителей предприятий также внимательно отнеситесь к своим сотрудникам, дети которых пойдут в школу, и при необходимости оказать им помощь.

Глава Кузбасса рассказал, что в этом году по региональной программе «Моя новая школа» ремонтируют семь учреждений образования. Кроме того, четыре школы будут приведены в порядок на средства из федерального бюджета в рамках общероссийской программы капремонта школ «Развитие образования».

1 сентября в Кузбассе будут открыты новые школы и одна - после капитального ремонта, в них будут учиться 3 тысячи 900 юных кузбассовцев. Также будут открыты два новых детских сада и два - после капремонта. В них пойдут тысяча детей.

- Отдельное внимание уделяем нравственному воспитанию юных кузбассовцев. С нового учебного года во всех образовательных учреждениях региона будет внедрена новая программа патриотической направленности. Работать с нашими детьми будут самые лучшие педагоги. Кроме того, с 1 сентября в начале каждой учебной недели во всех школах Кузбасса лучшие ученики будут удостоены чести поднимать флаг России под национальный Гимн нашей великой Родины, - сообщил Сергей Цивилев.

Он также призвал родителей напомнить детям правила безопасного поведения, помочь им после каникул настроиться на учебный лад, подчеркнув, что только совместные усилия взрослых позволят успешно пройти детям новый учебный год.