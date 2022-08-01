В Кузбассе появится первый стадион, соответствующий всем требованиям КХЛ

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Арена Кузнецких металлургов будет первым объектом уровня КХЛ в Кузбассе. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Новокузнецк.

Сейчас ведутся масштабные сезонные работы по внешнему благоустройству спортивного кластера, в который входят Арена Кузнецких металлургов, малая ледовая арена, открытые площадки для волейбола и бросковые зоны хоккеистов. Вокруг комплекса меняют и ремонтируют инженерные наружные сети, внутреннюю инфраструктуру. В начале августа строители приступят к завершающему этапу реконструкции Арены Кузнецких металлургов. Планируется заменить внутренние сети, установить системы вентиляции и кондиционирования, необходимые для качественной наморозки льда, систем противопожарной, охранной сигнализации, системы контроля доступа. Также будет обновлен фасад здания. После открытия в здании появится музей хоккея и зона фан-клуба.

- Полностью Арена Кузнецких металлургов будет готова к старту международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в нашем регионе в феврале 2023 года. Но уже в сентябре начнется обкатка стадиона, здесь пройдет несколько спортивных мероприятий. Кроме того, на Арене будут проводиться не только спортивные соревнования, но и концерты, спектакли, - сказал Сергей Цивилев.

Он также дал поручение Минздраву региона проработать и организовать в спорткомплексе Центр спортивной медицины.