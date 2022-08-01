Сборная Кузбасса стала победителем Всероссийских летних сельских спортивных игр в аграрном троеборье

Фото: АПК.

В Омске прошли XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Об этом сообщает администрация правительства региона. За награды в 14 видах состязаний боролись1400 спортсменов из 46 регионов России и Республики Беларусь.

По итогам профессиональных конкурсов (троеборье дояров, троеборье косарей, троеборье механизаторов) кузбасская команда заняла 1-е место в аграрном троеборье, выиграв переходящий Кубок от Российского союза сельской молодежи.

Также спортсмены из сельских территорий Кузбасса завоевали еще шесть наград. Так, участники из Прокопьевского округа стали третьими в легкоатлетической эстафете. В соревнованиях по гиревому спорту 1-е место занял Виталий Ткачев (Кемеровский округ), 2-е место в весовой категории 63 кг - Николай Едакин (Кемеровский округ).

Кроме того, завоевали два серебра в личном первенстве троеборья механизаторов (спортсмены из Прокопьевского округа). По результатам их выступления Кузбасс победил в общекомандном зачете троеборья механизаторов.