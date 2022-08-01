Кратковременные дожди и грозы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на начало недели

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В начале недели в Кузбассе снова ожидаются дожди и небольшое похолодание в ночные часы. Прогноз погоды озвучили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 2 августа, ночью столбики термометров будут показывать +10... +15, днем +21...+26, местами +15...+20. Ветер будет северо-восточный 3-8 метров в секунду, ночью с порывами до 13-ти, днем - до 16-ти метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, по югу будут ливни. Ночью и утром местами возможны туманы.

В среду, 3 августа, ночью ожидается +8... +13, днем воздух прогреется до +20... +25. Северо-восточный ветер немного ослабнет: 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13. Ночью прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем будет преимущественно без осадков.

В четверг, 4 августа, ночные температуры будут +7... +12, дневные в пределах +19... +24 градусов. Ветер сменит направление на восточное. Осадков не ожидается.