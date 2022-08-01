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Происшествия1 августа 2022 8:36

В Кузбассе змея забралась в подъезд жилого дома

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Юрге спасатели избавили жителей подъезда от змеи. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Рептилия заползла в один из подъездов на улице Комсомольской и сильно перепугала местных жителей. Они обратились за помощью к специалистами. Прибывшие на место спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда поймали змею и отпустили в поле за городом.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что ежегодно в больницы поступает порядка 50 человек с укусами ядовитых змей.