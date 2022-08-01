В Кузбассе змея забралась в подъезд жилого дома

В Юрге спасатели избавили жителей подъезда от змеи. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Рептилия заползла в один из подъездов на улице Комсомольской и сильно перепугала местных жителей. Они обратились за помощью к специалистами. Прибывшие на место спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда поймали змею и отпустили в поле за городом.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что ежегодно в больницы поступает порядка 50 человек с укусами ядовитых змей.