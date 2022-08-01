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Происшествия1 августа 2022 8:52

В Кузбассе маленький ребенок выпал из окна третьего этажа

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия НАУМЕНКО

В Ленинске-Кузнецком годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. Полиция начала проверку, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчик находился с мамой на кухне. Женщина отвлеклась на приготовление пищи, в этот момент мальчик взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. С травмами ребенка доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Комсомолка» писала о правилах, соблюдение которых позволит уберечь детей от падений с высоты.