В Кузбассе маленький ребенок выпал из окна третьего этажа

Фото: архив "КП" Фото: Юлия НАУМЕНКО

В Ленинске-Кузнецком годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. Полиция начала проверку, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчик находился с мамой на кухне. Женщина отвлеклась на приготовление пищи, в этот момент мальчик взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. С травмами ребенка доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Комсомолка» писала о правилах, соблюдение которых позволит уберечь детей от падений с высоты.