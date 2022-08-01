Кузбасс стал первым регионом России, где открыты диссертационные советы по когнитивным наукам и пищевым системам. Об этом сообщает администрация правительства региона.

С 2022 года защищать диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук на базе Кемеровского госуниверситета смогут ученые по направлениям:

- «пищевые системы» (прикладная биология и биологически активные вещества);

- «когнитивные науки» (психология и филология);

- «агропромышленная наука» (технологические машины в сельском хозяйстве).

Глава региона Сергей Цивилев отмечает, что открытие диссертационных советов позволит вовлекать в научно-исследовательскую работу молодых ученых здесь, в нашем регионе.

КемГУ стал первым вузом России, где открыт диссертационный совет по когнитивным наукам. Это направление недавно выделено в отдельную отрасль исследований, и кузбасский вуз сразу занял нишу принимаемых к защите диссертаций по данному профилю.

Уникальным и пока единственным в стране стал диссертационный совет по пищевым системам. В нем объединено сразу три отрасли науки, и соискатели смогут защищаться по техническому, химическому, биологическому направлениям.

Защиты первых кандидатов и докторов наук пройдут в 2023 году.