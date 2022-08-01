Фото: АПК.

Три новые школы откроются в Кузбассе к началу учебного года. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Глава региона Сергей Цивилев сообщает, что дети должны учиться в комфортных условиях, поэтому строят и капитально ремонтируют школы, оснащают их современной техникой. Только в этом году в суперсовременных школах начнут учебный год 3 900 ребят.

К началу учебного года откроются:

- второй корпус школы № 45 в Кемерове, рассчитанный на 1050 мест;

- школа № 5 в микрорайоне 7б в Кемерове, рассчитанная на 1225 мест;

- школа № 1 в Анжеро-Судженске рассчитана на 1000 человек, обучение будет организовано в рамках концепции «Школа полного дня».

Также в Юрге капитально отремонтировали школу № 14 имени К.С. Федоровского по губернаторской программе «Моя новая школа».