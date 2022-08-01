Фото: АПК.

Проектные институты Кузбасса вошли в число лидеров строительного комплекса России. Об этом сообщает администрация правительства региона.

По итогам 2021 года победителями XVIII Всероссийского конкурса стали проектные институты «Кузбасспроект» и «Кузбассгорпроект», их наградили дипломами «Элита строительного комплекса России».

Так, институт «Кузбассгорпроект» запроектировал на территории ЛДК, «Кузбасс-Арены» и площади «Московская» парк Олимпийской славы, который объединит объекты в единое тематическое пространство.

Также в регионе появится первый высотный жилой район «Шория» в пгт Шерегеш благодаря работе сотрудников института. Уже запущены в разработку первые монолитные жилые дома с 16-ю этажами.

В 2021 году проектный институт «Кузбасспроект» построил школу на 330 мест с бассейном в городе Тайга. Кроме того, в Киселевске была построена школа на 190 мест ко Дню шахтера. В деревне Береговая Кемеровского округа ввели в эксплуатацию детский сад с бассейном в начале 2022 года.