В Кузбассе стартовала регистрация участников Международного форума «Россия - спортивная держава»

Стартовала регистрация участников Международного форума «Россия - спортивная держава». Форум пройдет 28-30 сентября в Кузбассе по решению президента Владимира Путина. Мероприятия примут города: Кемерово, Белово, Междуреченск, Новокузнецк и пгт Шерегеш.

В рамках деловой программы форума «Россия - спортивная держава» будут рассмотрены темы:

- регионального и цифрового развития;

- импортозамещения;

- стратегического развития физической культуры и спорта в условиях санкций;

- «зеленый» спорт;

- взаимодействие спорта, медиа и искусства.

Ключевыми темами Международной выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» станут: импортозамещение, достижения отечественной спортивной индустрии, новые разработки и технологии.

За подробной информацией о форуме «Россия - спортивная держава» можно следить на сайте, «ВКонтакте» и в телеграм-канале. Зарегистрироваться можно по ссылке.