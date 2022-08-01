В Кузбассе стартовала регистрация участников Международного форума «Россия - спортивная держава»

Стартовала регистрация участников Международного форума «Россия - спортивная держава». Форум пройдет 28-30 сентября в Кузбассе по решению президента Владимира Путина. Мероприятия примут города: Кемерово, Белово, Междуреченск, Новокузнецк и пгт Шерегеш.
В рамках деловой программы форума «Россия - спортивная держава» будут рассмотрены темы:
- регионального и цифрового развития;
- импортозамещения;
- стратегического развития физической культуры и спорта в условиях санкций;
- «зеленый» спорт;
- взаимодействие спорта, медиа и искусства.
Ключевыми темами Международной выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» станут: импортозамещение, достижения отечественной спортивной индустрии, новые разработки и технологии.
За подробной информацией о форуме «Россия - спортивная держава» можно следить на сайте, «ВКонтакте» и в телеграм-канале. Зарегистрироваться можно по ссылке.