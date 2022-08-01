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Общество1 августа 2022 10:48

Кузбасских журналистов, блогеров и студентов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Кузбасских журналистов, блогеров и студентов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец».

Участниками конкурса могут быть:

- авторы и журналистские коллективы федеральных, региональных и этнических СМИ;

- студенты профильных факультетов вузов;

- блогеры, чьи оригинальные материалы размещены в социальных сетях и на специальных платформах.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. Заявки на участие принимаются до 5 сентября 2022 года на сайте конкурса.