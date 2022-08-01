Казна пополняется: в Кузбассе бюджет за первое полугодие исполнен с большим профицитом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Региональный Минфин представил данные о доходах и расходах за первые шесть месяцев нынешнего года.

Бюджет Кузбасса был исполнен с доходами 189,353 миллиарда рублей и расходами в 100 миллиардов, профицит составил 47%. Ранее в региональном парламенте прирост средств в казну связывали с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций и по налогу на добычу полезных ископаемых.

Напомним, что изначально осенью прошлого года кузбасский бюджет принимался с дефицитом более чем в 15 миллиардов рублей. Пока, как видим, ожидания скептиков не оправдываются.