В кузбасском городе сгорел автомобиль

Фото: Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий / ВКонтакте

Вечером в понедельник в Ленинске-Кузнецком произошел пожар в автомобиле. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

По их данным, горел Mitsubishi Lancer, припаркованный в одном из дворов. На кадрах с места ЧП видно, как полыхает иномарка.

В оперативной сводке МЧС Кузбасс сообщается, что сигнал о возгорании в автомобиле на проспекте Ленина поступил в 21.58. На место выехали пожарные подразделения. В 22.09 огонь был потушен. На месте работали шесть человек и две единицы техники.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.