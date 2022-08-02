Активность клещей снизилась в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе клещи стали менее активны: за прошедшую неделю в больницы с укусами этих паразитов обратился 261 человек (на прошлой неделе было 455). Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала года от клещей пострадали 25 519 человек, из них 5 112 детей и подростков. Это меньше, чем в прошлом году, когда на начало августа был зарегистрирован 28 681 укушенный, в том числе 5 944 детей.

В лабораториях было исследовано более 17 тысяч клещей, в 688 из них обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6 442 - боррелии, в 1157 - маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 1050 - маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций, в регионе зарегистрированы 53 случая клещевого энцефалита и 115 случаев боррелиоза.