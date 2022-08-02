В полиции рассказали, как искали трех пропавших в Кузбассе школьниц

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мысках полицейские разыскали трех пропавших девочек 15-16 лет. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали подробности происшествия.

Подростки сбежали из социального учреждения, воспитанницами которого они являются. В городе была организована поисковая операция, в которой принимали участие оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры.

В результате пропавших нашли у знакомого родственницы одной из них. Школьницы были в порядке, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось. Сотрудники полиции провели с девочками профилактическую беседу, а также направили информацию об инциденте в комиссию по делам несовершеннолетних.