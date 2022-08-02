Прокуратура заинтересовалась «заброшками» рядом со школой в Новокузнецке

Фото: прокуратура Кузбасса

Прокуратура Новокузнецка заинтересовалась сообщениями горожан о заброшенных зданиях, через которые детям приходится пробираться в школу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки информация подтвердилась. Несколько многоквартирных домов на улице Алюминиевой были признаны аварийными. Жителей расселили, и тех пор здания находятся в полуразрушенном состоянии, при этом они не охраняются и доступ к ним никак не ограничен. Рядом с заброшенными домами находится специальная школа-интернат № 88.

Фото: прокуратура Кузбасса

Прокуратура внесла председателю комитета ЖКХ администрации Новокузнецка представление с требованием устранить нарушения. Информацию также направили главе города.