В Кузбассе осудили жителя за убийство знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 54-летний житель города Анжеро-Судженска признан виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в ноябре прошлого года мужчина распивал горячительные напитки в компании 55-летнего знакомого в сторожке столярной мастерской, где тот работал охранником.

Мужчины обсуждали, как раньше вместе работали и поссорились. Знакомый ударил анжеросудженца. Тот разозлился, нанес жителю ножевое ранение в живот. Сторож скончался на месте от полученного удара. Мужчина покинул место. Напарник обнаружил тело погибшего, сообщил о случившемся его родственникам, которые вызвали полицию. Анжеросудженца задержали. Он сотрудничал со следствием и признал вину.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.