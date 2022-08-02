За сутки в Кузбассе выявили 101 новый случай коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 101 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 56 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 167 965 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 352 человека выздоровели, 2 521 скончался, 1092 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.