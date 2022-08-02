Фото: АПК.

В Кузбассе впервые соорудят искусственную волну для серфинга. Благодаря сооружению в регионе будут развивать новый вид олимпийского спорта.

Так, 50-метровый бассейн с искусственной волной, которая сможет достигать 14,5 м в длину и 2,4 м в высоту для серфинга будет построена в «Кузбасс-Арене». Пропускная способность составит до 480 заездов в час.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что создают все условия для того, чтобы кузбассовцы могли заниматься теми видами спорта, которые ранее не были доступны для региона. Администрация правительства Кузбасса сообщает, что за Уралом есть лишь один аналогичный тренажер с искусственной волной - в Новосибирске.