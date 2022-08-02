В Кузбассе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день августа Кузбасс залило дождем, в результате чего оказались подтоплены улицы и дворы. Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, где было больше всего осадков.

Вчера из-за прохождения холодного атмосферного фронта по всей области шли дожди и гремели грозы. По данным метеорологов, сильнее всего заливало Кемерово, Промышленновский, Тяжинский округа. За сутки в этих территориях выпала почти половина месячной нормы осадков. Кроме того, 1 августа был зафиксирован град - на метеостанциях Кемерова и Усть-Кабырзы.

Синоптики пообещали, что в ближайшие дни в регион вернется летняя погода: дожди прекратятся и потеплеет. Со среды дневные отметки будут достигать +20... +25 градусов, в ночные часы около +7... +12. В выходные дни столбики термометров повысятся еще сильнее.