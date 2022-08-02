Сергей Цивилев: новые резиденты ТОСЭР создадут около шести тысяч рабочих мест в Кузбассе

Новые резиденты территорий социально-экономического развития (ТОСЭР) создадут около шести тысяч рабочих мест в Кузбассе. Об этом сообщает администрация правительства региона. Так, постановлением Правительства РФ утверждены критерии и правила оценки ТОСЭР, резиденты которых, получая такой статус до конца 2024 года, смогут платить пониженные тарифы страховых взносов до конца срока функционирования ТОСЭР.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает, что после принятия решения о продлении льгот получить статус резидента ТОСЭР планируют 12 организаций. Не менее 8,5 миллиардов рублей составит объемом инвестиций в проекты, планируют создать около шести тысяч новых рабочих мест.

Глава региона уточнил, что ранее сдерживающим фактором для новых инвесторов, которые планировали реализовывать крупные инвестиционные проекты в Кузбассе было то, что все льготы, включая пониженные тарифы страховых взносов, устанавливались для резидентов, получивших такой статус в течение трехлетнего периода с даты создания ТОСЭР.