В Новокузнецке с размахом отметили День ВДВ

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В мероприятиях, проводимых в честь 92-й годовщины образованиями воздушно-десантных войск, впервые принимают участие представители всех территорий южной агломерации Кузбасса.

Ветераны-десантники прошли в колонне по проспекту Октябрьскому к мемориальному комплексу «Черный тюльпан», где состоялось торжественное возложение цветов в память о парнях, погибших в локальных конфликтах. Также цветы были возложены на Бульваре героев.

На площади общественных мероприятий были организованы полевая кухня и концертно-спортивная программа. Так, желающие могли проверить себя в сборке и разборке автомата, поднятии гирь, подтягивании на перекладине. Для ребятишек провели мастер-класс по изготовлению самолетов в технике оригами. Свое мастерство в показательных боях продемонстрировали каратисты.