В Кемерове задержали жителя, который из мести поджег автомобиль соседа

Кемеровские полицейские задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчину, который из мести поджег автомобиль соседа. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 28-летний житель. Он рассказал, что ночью неизвестный поджег его автомобиль ВАЗ-2110, который стоял во дворе общежития. Возгорание успели быстро ликвидировать.

Правоохранители установили и задержали соседа. Оказалось, что между жителями возникали конфликты. 32-летний мужчина делал ремонт и выбрасывал строительный мусор из окна комнаты, что не нравилось 28-летнему соседу. Тогда задержанный решил из мести совершить поджег автомобиля, который принадлежит соседу. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Жителю может грозить до пяти лет лишения свободы. Также начали административное расследование по нарушению утилизации мусора.