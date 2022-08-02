В Кузбассе поймали мужчину, который прятал наркотики в сидениях машины

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе задержали 38-летнего жителя Иркутской области, который пытался провезти в наш регион крупную партию наркотиков. Об этом рассказали ив ГУ МВД по Кемеровской области.

Оперативники остановили автомобиль драгдилера на Ильинском шоссе в Новокузнецке в ходе спецоперации. Вместо поролона в пассажирских сиденьях машины полицейские обнаружили восемь брикетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики общей массой 5 кг.

Смертоносный товар был предназначен для сбыта в Кузбассе. Задержанный пояснил, что в его обязанности входила перевозка крупных партий наркотика.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. На время следствия фигуранта заключили под стражу.