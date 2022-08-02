В Кузбассе попал под суд житель, который после поражения в армрестлинге избил друга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белове будут судить 36-летнего жителя, который после поражения в армрестлинге избил друга. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Так, в апреле из медучреждения в полицию поступило сообщение об оказании помощи мужчине, которого доставили в больницу с травмами головы различной степени тяжести. Правоохранители выяснили, что жителя избил его друг. Оказалось, что перед избиением мужчина находился в гостях у приятеля и предложил ему побороться на руках, бравируя своей непобедимостью. Однако в этот раз он не одержал победу в армрестлинге, обиделся и ударил друга, который в ответ причинил ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.