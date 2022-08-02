В Кузбассе задержали мужчину, который угнал автомобиль своей бывшей сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске полицейские в результате «Перехвата» задержали 31-летнего жителя, который угнал автомобиль своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 36-летняя женщина. Он рассказала, что ее бывший сожитель угнал принадлежащий ей автомобиль Toyota Funcargo со двора дома по улице Юности.

Угонщика задержали сотрудники ДПС. Мужчина пояснил, что увидел свою бывшую сожительницу на автомобиле, которым раньше он сам управлял и, когда женщина ушла, не закрыв машину, он сел за руль, завел авто и поехал кататься по городу. Таким образом, он якобы хотел «научить» женщину, что нужно обязательно закрывать машину, чтобы избежать угона.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.