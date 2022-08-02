В Кузбассе бывшего директора страховой компании осудили за кражу 1,1 миллиона рублей

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В Ленинск-Кузнецком бывшего директора представительства страховой компании осудили за присвоение более 1,1 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Крупная пропажа средств обнаружилась в результате внутренней аудиторской проверки. В ходе разбирательств выяснилось, что к краже причастна бывший директор филиала. 50-летняя женщина обязана была вносить деньги, полученные от страховых агентов, в кассу, однако в течение восьми месяцев не делала этого. Она забирала средства себе и не вносила информацию об их получении в бухгалтерские программы. Всего бывший директор присвоила более 1,1 миллиона рублей.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно. Сообщается, что женщина полностью возместила материальный ущерб.