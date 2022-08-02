В Кузбассе будут судить женщину, оклеветавшую своего возлюбленного

Фото: СК РФ по Кемеровской области

37-летняя жительница Междуреченска предстанет перед судом по обвинению в ложном доносе. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В июне этого года женщина, находясь в алкогольном опьянении, написала заявление в полицию на своего сожителя. Она сообщила, что гражданский муж склонял ее к самоубийству, пытался убить, выбросив из окна. Стражи порядка организовали проверку по данному факту, однако информация не подтвердилась. После этого женщина призналась, что все выдумала. На самом деле сожитель не отпускал ее в магазин за спиртным, тогда она вылезала через окно, при этом травмировалась. Разозлившись на мужа, она решила оклеветать его.

Со следствием женщина сотрудничала, свою вину признала.

Сейчас дело передано в суд.