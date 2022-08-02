В Кузбассе ведутся работы по обеспечению безопасности детей на дорогах

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В Кузбассе Годом безопасности дорожного движения объявлен 2022 год по решению губернатора Сергея Цивилева. Из областного бюджета в этом году на обеспечение безопасности на дорогах выделено 890 миллионов рублей. Главная задача - повысить безопасность дорог, ведущих к образовательным учреждениям Кузбасса.

Глава региона Сергей Цивилев отмечает, что работы по повышению безопасности дорожного движения сейчас идут во всех муниципалитетах региона, завершат их к 1 сентября.

Планируют привести в нормативное состояние 840 пешеходных переходов, в том числе 435 вблизи общеобразовательных учреждений в 2022 году. Также дополнительно оборудуют светофорами 279 пешеходных переходов вблизи школ и детсадов.