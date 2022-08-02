Фото: АПК.

В Кузбассе стартовала профориентационная смена для школьников «Медицина XXI века - приглашение к участию». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, 100 старшеклассников Кузбасса с 1 по 14 августа на базе Губернаторской женской гимназии-интерната будут знакомиться с современными возможностями медицины, подробно узнают о кардиологии, биомедицине, генетике, хирургии и фармакологии. Также пройдут серию квестов по решению задач в сфере здравоохранения.

Старшеклассникам проведут занятия практикующие сотрудники скорой помощи, врачи, ученые, преподаватели медицинских образовательных учреждений региона. Кроме того, ребята смогут заниматься проектными разработками, которые войдут в портфолио.

Отмечено, что впервые в регионе проходит каникулярная профориентационная смена медицинской направленности.