В Кузбассе проходит X Всероссийский молодежный научно-практический форум «Горная школа»

Фото: АПК.

X Всероссийский молодежный научно-практический форум «Горная школа» проходит в Кузбассе. Администрация правительства региона сообщает, что 120 молодых работников горнодобывающих компаний страны приехали на форум.

Заместитель министра угольной промышленности Кузбасса Елена Голова отмечает, что проект способствует укреплению молодежного отраслевого сообщества, выявлению перспективных специалистов для включения в кадровый резерв компаний.

Молодые специалисты объединились в команды. Они пройдут образовательный курс по актуальным вопросам горнодобывающей промышленности. Также примут участие в мероприятиях по развитию личной эффективности, будут соревноваться в решении кейсов.