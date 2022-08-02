Житель Новокузнецка попал в колонию за убийство напарника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке суд вынес приговор ранее судимому 31-летнему жителю Заводского района за убийство напарника. Об этом сообщает Следком по Кузбассу.

Так, в январе текущего года мужчина с напарником распивали алкоголь в сторожке на территории гаражного кооператива, где оба проживали и работали охранниками. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. 38-летний напарник вышел на улицу, чтобы остановить конфликт. Однако новокузнечанин разозлился, догнал товарища и несколько раз ударил его обухом топора по голове. После этого мужчина вызвал скорую, при этом медикам он сообщил, что нашел напарника уже с повреждениями. Житель скончался в больнице от полученных травм.

Следователи установили, что к смерти мужчины причастен напарник. Тогда новокузнечанин признал вину частично, поясняя, что убивать не хотел. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.