В Кузбассе привлекли к ответственности мать, у которой 5-летний ребенок один гулял по городу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Междуреченске полицейские привлекли к административной ответственности жительницу, чей малолетний ребенок один гулял по городу. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию позвонила женщина, которая заметила ребенка без присмотра взрослых на территории железнодорожного вокзала. На место прибыла инспектор ПДН. Личность малыша и его место проживания не могли установить, так как мальчик почти не разговаривал. Ребенка поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Позже правоохранители установили личность матери ребенка. 45-летняя жительница рассказала, будто оставила своего 5-летнего сына на улице, пока ходила в магазин, а вернувшись не обнаружила малыша. Однако инспекторы ПДН выяснили, что ребенок один гулял по городу в течение всего дня.

В отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. На комиссии ПДН рассмотрят собранные материалы.