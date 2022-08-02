Десантники Кузбасса устроили автопробег в поддержку президента страны и российской армии

Фото: АПК.
В Березовском члены общественной организации «Ветераны Афганистана» в День ВДВ организовали автопробег в поддержку президента страны и российской армии. Администрация правительства региона сообщает, что более 20 автомобилей вошли в состав колонны.
Так, российские триколоры и символика специальной военной операции - буквы Z и V стали атрибутами автоколонны.
Напомним, в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 6 млн 986 тысяч рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Свою поддержку жители региона выражают не только финансовой, но и гуманитарной помощью. Для пострадавших территорий собирают вещи первой необходимости, продукты длительного срока хранения, книги.
Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:
Краткое наименование: АНО «АИСП»
ИНН 4205407740
Счет 40703810326000001325
БИК 043207612
Корр. счет 30101810200000000612
Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».
Также для перевода средств можно воспользоваться QR-кодом.
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