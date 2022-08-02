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Общество2 августа 2022 11:28

Сергей Цивилев: комплексные меры поддержки бизнеса способствуют развитию экономики Кузбасса

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Предпринимателям Кузбасса предоставляют комплексные меры поддержки для старта и развития своего дела, а именно льготные кредиты, гранты, помощь при разработке бизнес-планов и в продвижении бизнеса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что комплексные меры поддержки бизнеса способствуют развитию экономики Кузбасса. В регионе институты поддержки предпринимательства предлагают около 300 различных форм содействия бизнесу.

Отметим, что на сайте департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса размещена подробная информация об условиях предоставления грантов.