В кемеровском парке Жукова смонтировали второй модуль стелы трудовой доблести

Фото: администрация г. Кемерово

В парке имени Г.К. Жукова смонтировали второй модуль стелы трудовой доблести. Об этом рассказал глава города Илья Середюк.

Этот модуль также как и первый, установленный на прошлой неделе, выполнен из высокопрочной стали. Его вес составляет 9 тонн, длина – 14 метров. Рабочие состыковали два модуля и общая высота объекта таким образом достигла 28 метров.

Фото: администрация г. Кемерово

В ближайшие дни специалисты будут обваривать монтажные стыки, затем перейдут к установке подсистемы под монтаж гранита и собственно облицовке.

Параллельно продолжается благоустройство самого парка: рабочие укрепили береговую линию, обновили сцену, обустраивают локации и готовятся в возвращению после реставрации военной техники.