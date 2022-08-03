Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове запретили парковку на улице Мичурина, чтобы повысить пропускную способность улицы после закрытия на ремонт Красноармейского моста через Искитимку. Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Вчера вечером рабочие установили вдоль Мичурина знаки, запрещающие парковку вдоль проезжей части.

Напомним, что реконструкция моста стартовала в субботу, 30 июля. Сейчас рабочие продолжают работы по разбору мостового полотна. Кроме того, они выполнили демонтаж одного из двух деформационных швов (со стороны улицы Мичурина) и опор освещения по одной стороне моста, а также начали снимать защитные конструкции сетей связи.