В Кемерове пропала женщина в светлой ветровке и розовых шлепанцах

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе разыскивается 45-летняя Татьяна Сергеевна Заявьялова. Ориентировку на пропавшую без вести распространили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

2 августа женщина ушла в неизвестном направлении. Предполагается, что она может находиться в Кедровке (Кемерово), а также в Анжеро-Судженске.

Приметы пропавшей: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Когда Татьяну Сергеевну видели в последний раз, на ней были светлая ветровка, черные брюки, розовые шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52.