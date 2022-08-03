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Происшествия3 августа 2022 1:39

В Кузбассе будут судить мужчину, который избил до смерти бывшую возлюбленную

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

28-ленего жителя Анжеро-Судженска будут судить за гибель женщины. Мужчина обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Обвиняемый выпивал в компании, где находилась также его бывшая сожительница. Они поругались: мужчина ударил женщину кулаком по голове, она упала на бетонный пол и сильно ударилась. После этого женщина ушла домой. Однако на следующий день мужчина обнаружил бывшую возлюбленную мертвой на лестничной площадке.

В отношении жителя Анжеро-Судженска возбудили уголовное дело. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал частично, утверждая, что не желал смерти бывшей подруги.

Сейчас уголовное дело передано в суд.